x x

SARONNO – “Siamo stati invitati pubblicamente a partecipare ad una mobilitazione cittadina di comprensorio per l’ospedale di Saronno. Peccato che quella che è nata come una manifestazione della città e del comprensorio lanciata da un’associazione sia diventata una manifestazione del centrosinistra con svariati comunicati, persino con un intervento del sindaco sull’informatore comunale che la butta come sempre in politica. Insomma per l’ennesima volta il Pd e il centrosinistra ha scelto di strumentalizzare politicamente la mobilitazione di cittadini, di lavoratori e di associazioni in modo poco trasparente”.

E’ la nota inviata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia in merito alla manifestazione per l’ospedale in programma oggi pomeriggio firmata dai segretari Angelo Veronesi, Gianpietro Guaglianone e Maria Assunta Miglino.

“Alla manifestazione saranno presenti lavoratori e cittadini e ci piacerebbe essere accanto a loro per ascoltarli e condividere con loro l’impegno dell’ospedale così come farà lunedì 17 aprile l’assessore al Welfare Guido Bertolaso che, come promesso prima della campagna elettorale proprio ai dipendenti dell’ospedale di Saronno, tornerà per vedere da vicino al situazione e capire cosa si possa fare.

Purtroppo non possiamo dire lo stesso della presenza di Attac che ha lanciato l’appuntamento proprio in una nota in cui accusa l’Amministrazione di immobilismo per la scelta di non tenere il consiglio comunale aperto sulla sanità pubblica o di tutti i consiglieri regionali, i parlamentari nazionali ed europei che hanno colto l’occasione di una manifestazione di cittadini per dare visibilità alla propria persona e movimento.

Amara la chiosa: “L’impegno per l’ospedale di Saronno è importante ma non può essere fatto strumentalizzando le persone e le difficoltà della struttura. La campagna elettorale è finita non servono attività concrete, come quelle di Regione lunedì, e non passerelle elettorali per dire io c’ero ed è merito mio”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione