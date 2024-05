Città

SARONNO – Nei prossimi giorni il civico 15 di via Alliata sarà interessato a lavori per l’allacciamento della rete idrica e fognaria.

Per consentire l’intervento, nelle giornate di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 maggio, dalle 8 alle 18, la viabilità è così modificata in via Alliata civico 15 (tratto di strada tra viale Prealpi e via Gobetti) saranno impediti il traffico e la sosta su entrambi i civici (ai residenti e ai mezzi di soccorso è consentito il doppio senso di circolazione).

Per chi percorre viale Prealpi, all’intersezione con via Alliata avrà l’obbligo di proseguire diritto in entrambe le direzioni di marcia, chi percorre via Gobetti, all’intersezione con via Alliata avrà l’obbligo di proseguire in direzione via Montello/Toti o via Monte Pasubio.

(foto archivio)

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti