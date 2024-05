Città

SARONNO – Si terranno domani mercoledì 29 maggio alle 10,30 alla Regina Pacis i funerali si Italo Luigi Valvassori 83enne saronnese che si è spento nel fine settimane. “Ci ha lasciato un grande amico, una persona che ha speso tanto per la nostra cara associazione, non lesinando energie e mettendo sempre il suo grande entusiasmo in tutto ciò che si faceva – il ricordo di Avis – Fino a che le forze glielo hanno permesso, non faceva mancare la sua presenza a ogni iniziativa dedicando tutto se stesso”

Dagli avisini saronnesi un profondo e sincero ringraziamento: “Grazie Italo per tutto il bene che hai fatto e non smettere di guardare ad Avis anche da lassù, come hai sempre fatto nel tuo viaggio terreno. Le più sentite condoglianze ai familiari da parte della grande famiglia avisina”. I funerali saranno preceduti dalla recita del rosario alle 10,15.

