SARONNO – Grande cordoglio in città per la scomparsa di Paolo Pignattelli professore attivissimo nella vita culturale e civile saronnese. Classe 1935, aveva quindi 89 anni, è stato vice presidente di Radiorizzonti, vice presidente Unitre dove era docente da più di vent’anni del corso alimentazione e benessere. Attivo nel campo della prevenzione, ma anche della cultura era un’infaticabile organizzatore di eventi musicali e culturali in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con Unitre. Pignatelli è stato presidente di varie associazioni sia a Saronno che nella sua Arezzo.

Il funerale di Paolo Pignattelli si terrà giovedì 30 maggio alle 16 nella chiesa Prepositurale Santi Pietro e Paolo in piazza Libertà dove si terrà anche la recinta del rosario alle 15,45 subito prima della cerimonia.

A ricordarlo anche l’assessore alla Cultura Laura Succi: “Una persona che non potremo dimenticare, lascia un grande vuoto. Sicuramente nel mondo della cultura, non solo a Saronno, ma nelle molteplici realtà in cui era impegnato che spaziano dalla scienza alla musica, dall’arte alla letteratura, sempre con l’obiettivo finale di migliorare la vita delle persone, di fornire strumenti culturali per vivere meglio. Ricordo la sua sincera e profonda religiosità, vissuta, con l’amatissima moglie Marisa, con grande semplicità. Ho avuto il privilegio di frequentarlo anche al di fuori della realtà Unitre, alla quale ha dato tantissimo e non posso che rimpiangerlo. Voglio ricordare Paolo durante l’incontro organizzato in onore della moglie Marisa alcuni mesi fa, sempre con la gioia di condividere con gli altri i suoi momenti felici”.

