Calcio 2′ cat. X, dominio di un grande Cistellum contro la Cogliatese

CISLAGO- Nella 27′ giornata del Campionato di Seconda Categoria, nel Girone X, il Cistellum 2016 ospita sul proprio campo la Cogliatese in un match a senso unico, dominato dai padroni di casa e, che al triplice fischio del direttore di gara, segna il risultato di 6 a 1.

Nel primo tempo il Cistellum parte con il botto: cross perfetto di Bonfrate per la testa di Marazzi che sblocca la gara al 1′ minuto di gioco. Il raddoppio della squadra di Mister Giussani non si fa attendere molto, infatti, al 7′ ancora Bonfrate serve Rimoldi che con un pallonetto al bacio supera il portiere avversario realizzando la rete del 2 a 0. Al 19′ il Cistellum si porta addirittura sul 3 a 0 con la rete di Costanzo che sfrutta un grave errore della difesa ospite e non sbaglia davanti al portiere. Nei primi 45′ di gioco il Cistellum continua ad attaccare, ma senza trovare ulteriori reti.

Nel secondo tempo la partita segue l’andamento che ha avuto fino ad ora, ovvero con la squadra di casa che continua a pressare e costruire occasioni da rete e la Cogliatese che si difende e prova, quando ne ha l’opportunità a ripartire in contropiede. Al 69′ arriva la rete del 4 a 0 con Ciccone che esegue uno stop magistrale di petto che taglia fuori il difensore avversario e conclude rasoterra. Al 74′ la Cogliatese realizza il goal della bandiera con Borghi, che dopo aver vinto un rimpallo in area spiazza il portiere portando il tabellino sul 4 a 1. All’83’ Pusceddu allunga il punteggio, realizzando la rete del 5 a 1. Infine all’85’ arriva la doppietta personale di Marazzi che trova una buona traiettoria con il piede debole.



Grazie a questa vittoria il Cistellum sale a 60 punti, in 4′ posizione, in piena zona play-off, mentre la Cogliatese rimane ferma a 20 punti in 13′ posizione.



Cistellum 2016-Cogliatese 6-1.

Alessandro Ingenito



(foto archivio)



16042023