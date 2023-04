x x

LAZZATE – Col Fbc Saronno davvero vicinissimo alla matematica promozione in Eccellenza, è questo un campionato al quale ormai guardando con interesse anche i tifosi saronnesi. Nella 29′ giornata oggi l’unica squadra dlela zona, l’Ardor Lazzate ha pareggiato in casa 1-1 con la Pontelambrese, a segno Corioni per i locali e Fumagalli per gli ospiti. Al comando rinviati i verdetti a causa della sconfitta in trasferta, 3-1, della capolista Vogherese contro il Club Milano; mentre il Pavia secondo in classifica ha pareggiato in casa 1-1 contro la Virtus Binasco.

In classifica Vogherese prima con 71 punti, Pavia a 62 ed Oltrepò con Solbiatese e Club Milano a 56 punti, Magenta 53, Ardor Lazzate 43 ed a seguire le altre.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

16042023