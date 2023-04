x x

CISLAGO / BOLLATE – Importante iniziativa di formazione quella portata a termine dai volontari dell’associazione Cislago cuore, che hanno insegnato ai dirigenti e responsabili del Mkf Bollate, società della serie A1 di softball, l’uso del defibrillatore.

“E’ stata un importante momento di formazione all’utilizzo del defibrillatore – confermano dal Mkf Bollate, nella cui sede a Ospiate si è tenuto l’incontro, nei giorni scorsi – Grazie a Cislago cuore per la collaborazione e per l’impegno in questa attività di formazione e sensibilizzazione verso una tematica molto importante”.

(foto: nella sede del Mkf Bollate ad Ospiate il momento di formazione dedicato a dirigenti e collaboratori della società del softball, a cura dei volontari di Cislago cuore)

