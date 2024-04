Primo piano

SARONNO- Nella 30′ giornata del campionato di Eccellenza, nel girone A, l’Fbc Saronno ospita l’Fc Milanese sul proprio campo. Nonostante un’ottima prestazione, gli ospiti hanno trovato la vittoria per 1-2, infliggendo una beffa ai padroni di casa nel finale.

Nel primo tempo, la prima chance arriva per la Milanese al 15′: Checchi viene servito di spalle in area, si gira e calcia, ma la conclusione viene deviata in corner. Al 30′ occasione per il Saronno su calcio di punizione con il capitano Bello che calcia, ma Todesco si distende e salva. Il Saronno attacca, ma la Milanese concretizza: al 32′ passano gli ospiti con una grande azione costruita sulla destra, che arriva sui piedi di Vai che non sbaglia. Nel recupero i padroni di casa sfiorano il pari con Baldan che dribbla sulla fascia e lascia partire il mancino, ma Todesco si supera.

Nella ripresa il Saronno parte forte e sfiora subito il pareggio con Russo che appoggia a Sardo, ma l’attaccante sbaglia e spedisce a lato. Al 52′ ancora una chance per Sardo, che sterza e calcia, ma manda alto. Spingono i padroni di casa: al 54′ imbucata perfetta per Sala, ma sbaglia il tiro davanti a Todesco. Al 58′ arriva il pareggio biancoceleste: Sardo pesca perfettamente Sala al centro dell’area che incrocia e fa 1 a 1. Passano 2′ e la squadra di Tricarico va vicino alla rimonta: Pontiggia trova Sala in area, che appoggia a Sardo, ma Todesco gli nega la gioia del goal. Al 78′ l’Fc Milanese torna in attacco con Trovato che prova la conclusione da fuori area, ma Vinci respinge. La beffa arriva al 90′ con il pasticcio difensivo del Saronno, su cui si avventa Sorrenti che supera Vinci e realizza il goal vittoria.

Con questa sconfitta il Saronno rimane fermo a 44 punti, nella zona neutra della classifica; dall’altra parte l’Fc Milanese rimane agganciata alla corsa playoff, salendo a 53 punti, a pari con la Solbiatese.

Fbc Saronno-Fc Milanese 1-2

FBC SARONNO: Vinci; D’Onofrio (38’ st Ruggeri), Alushaj, Bello, Rudi (6’ st Zucchetti); Baldan; Proserpio (6’ st Sala), Sardo (40’ st Polloni), Di Noto; Russo, Pontiggia. A disposizione Tucci, Meroni, Lorusso, Martini, Ferrari. All. Tricarico.

FC MILANESE (4-3-3): Todesco; Campanati, Peroni, Zangrillo, Sordillo (31’ st Ruscitto); Leotta, Trovato (46’ st Principi); Geraci; Checchi (43’ st Ricupati), Vai (31’ st Sorrenti), Favero (19’ st Mitrovic). A disposizione Colnaghi, Baronchelli, Siniscalchi, Principi, Uva. All. Greco.

Arbitro: Testa di Bergamo (Chiariello di Legnano e Ferretti di Varese).

Marcatori: 32’ pt Vai (M), 14’ st Sala (S), 45’ st Trovato (M).

Note – Spettatori un centinaio. Ammoniti Leotta, Sordillo, Baldan, D’Onofrio; e l’allenatore Tricarico (Fbc) per proteste. Angoli 6-4 Fbc Saronno. Recupero 1’-5’.