SARONNO – Sala Nevera gremita ieri pomeriggio per l’inaugurazione della mostra, organizzata dal comitato provinciale Milano di Anpi, “Iris e le altre – 19 vite per la libertà”.

L’evento organizzato in occasione del 78esimo anniversario della Liberazione con la collaborazione dell’Amministrazione comunale è stato inaugurato ieri pomeriggio, sabato 22 aprile, alle 16,30. Tutti occupati i posti a sedere della rinnovata Sala Nevera dove a presentare l’evento, alla presenza delle autorità cittadine e di diversi esponenti di Anpi a partire dal portavoce Claudio Castiglioni, è stata la presidente provinciale Anpi Varese Ester De Tomasi.

Tanti i materiali esposti per raccontare le storie delle staffette da foto ad oggetti personali: tra le 19 vite per la libertà anche quella della saronnese Maria Pagani, detta Nuccia, nome di battaglia “Ebe”, classe 1929. La mostra che sarà aperta fino al 30 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, prevede la possibilità nei giorni feriali di visite guidate per le scuole con un percorso interattivo pensato appositamente per i ragazzi delle terze medie e del triennio delle superiori.

In occasione della mostra Anpi ha condiviso un messaggio della partigiana Ivonne Trebbi.

