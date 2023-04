x x

SARONNO – Nuovo salvataggio per i volontari di Enpa Saronno da sempre in prima linea nell’aiuto e nel sostegno agli animali in difficoltà siano cani e gatti smarriti rimasti senza padrone o randagi ma anche volatili vittime di qualche disavventura.

Dopo il falchetto salvato qualche mese fa e liberato a Saronno dopo le cure del caso ieri i volontari saronnesi si sono attivati per una rondine ferita. La chiamata è arrivata dalla protezione civile di Ternate: allertata da alcuni cittadini di Cadrezzate che hanno trovato un rondine con un’ala ferita.

I volontari si sono recati sul posto ed hanno recuperato il volatile che non riusciva più ad alzarsi in volo. La rondine, che è un animale protetto, aveva bisogno di cure veterinarie così la protezione civile ed Enpa hanno organizzato il trasferimento da Cadrezzate al Cras di Vanzago dove è stata affidata alle cure del veterinario. Le due condizioni non destano preoccupazione e l’auspicio di tutti è che possa tornare a volare la più presto.

