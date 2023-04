x x

SOLARO – Fiamme in un condominio lungo la Saronno-Monza a Solaro: l’allarme è scattato alle 2.30 e sul posto sono accorse diverse unità dei vigili del fuoco dei comandi della zona, con squadre da Saronno, Rho e Lazzate.

L’incendio si è sviluppato nell’attico di una palazzina di nuova costruzione, per cause tutt’ora in fase di approfondimento, ed anche l’entità dei danni è da quantificare. Sul posto anche due ambulanze, delle quali comunque non c’è stata bisogno, ed i carabinieri della Compagnia di Garbagnate Milanese che hanno avviato gli accertamenti del caso, compiendo un sopralluogo con i pompieri. Le opere di spegnimento si sono concluse alle 5.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: vigili sel fuoco durante un intervento notturno sul territorio)

24042023