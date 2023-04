x x

ROVELLASCA – Quando il custode giudiziario si è presentato alla porta per visionare l’alloggio in vista di una futura cessione dell’appartamento, non ha risposto nessuno: entrato, ha trovato il padrone di casa deceduto, si pensa ormai già da qualche giorno. L’uomo, sessantenne, viveva solo.

L’episodio si è verificato alcuni giorni fa a Rovellasca, in un complesso di case popolari del paese: sul posto, nell’immediatezza dei fatti, anche l’intervento di una pattuglia dei carabinieri del comando di Turate (stazione che fa capo alla Compagnia di Cantù) per i rilievi del caso, e quindi del personale della polizia mortuaria che ha provveduto a rimuovere la salma trasferendola in obitorio.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri in servizio sul territorio)

25042023