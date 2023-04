x x

UBOLDO – Le celebrazioni per il 25 aprile, in memoria dei caduti nella Resistenza, hanno visto protagonisti il sindaco Luigi Clerici accompagnato dal sindaco dei ragazzi, Corrado Legnani.

“Grato per la presenza dei consiglio comunale dei ragazzi e del suo sindaco Corrado Legnani – così si è espresso Luigi Clerici durante il suo discorso – La vostra partecipazione qui oggi riveste particolare interesse, con voi desideriamo dare realmente un senso vero alla Liberazione e festeggiarla nel suo profondo significato, desideriamo condividere con voi l’eredità di quei valori che i nostri padri con il loro sacrificio ci hanno assegnato e noi affidiamo e condividiamo a voi. Il periodo storico in cui viviamo ci insegna che la libertà con la quale siamo abituati a convivere non deve mai essere data per scontata, la dobbiamo difendere e custodire ogni giorno. Il popolo che dimentica il suo passato è destinato a riviverlo”.

Tanta emozione anche per il sindaco dei ragazzi Corrado Legnani, che nel suo discorso ha augurato un “giorno della liberazione” a tutti i popoli in guerra.

“Il 25 aprile è un giorno fondamentale per la storia italiana – ha detto Corrado Legnani – perché ci permette di ricordare gli orrori del passato e non commetterli più in futuro. Spero che sia un 25 aprile per tutti i Popoli che oggi sono in guerra e non sono liberi. Vorrei ringraziare tutte le persone che con il loro sacrificio ci hanno liberato dal fascismo e il Sindaco Clerici che ci ha permesso di essere qui in rappresentanza dei giovani, perché i giovani sono il futuro di questo Paese.”