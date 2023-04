x x

SARONNO – Dal 26 aprile al 4 maggio tutti i film e gli eventi in sala al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – Da venerdì 28 aprile:

65 – FUGA DALLA TERRA di Scott Beck, Bryan Woods. I è un thriller fantascientifico in cui Mills, il pilota di un’astronave con a bordo 35 passeggeri, è vittima di un incidente durante un volo nello Spazio. Dopo essere stato colpito da un’asteroide, precipita su un pianeta sconosciuto. L’aria è respirabile e la natura è familiare, ma c’è un alone di mistero che Mills non riesce ancora a decifrare…

Venerdì 28 ore 21.00

Sabato 29 ore 21.00

Domenica 30 ore 17.30

Lunedì 1 maggio ore 17.30

Da sabato 29 aprile arriva sul grande schermo SUZUME Regia di Makoto Shinkai. Il film racconta che mentre il cielo si tinge di rosso e la terra trema, il Giappone è sull’orlo della catastrofe. Suzume, un’adolescente in grado di vedere le forze soprannaturali che gli altri non possono vedere, partirà in missione per salvare il suo paese.

Sabato 29 ore 17.30

Domenica 30 ore 21.00

Lunedì 1 maggio ore 21.00

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – Da venerdì 28aprile prosegue a grande richiesta: MON CRIME la colpevole sono io di François Ozon. Il film segue la storia di Madeleine Verdier, accusata di omicidio, la quale dimostra che il fatto è avvenuto solo per legittima difesa. Viene assolta e diventa una star, finché la verità non si presenta alla sua porta.

Venerdì 28 ore 21.00

Sabato 29 ore 17.30 – 21.00

Domenica 30 ore 17.30 – 21.00

Lunedì 1 maggio ore 17.30 – 21.00

Appuntamento con l‘Opera al Cinema: LE NOZZE DI FIGARO in diretta dal Royal Opera House di Londra. Spesso considerata “l’opera perfetta”, Le nozze di Figaro rappresenta, per vivacità e piacevolezza, il genio di Mozart al suo massimo.

Giovedì 27 aprile ore 19.45

Lo spettacolo continua con la CODA DEL CINEFORUM:

Sei titoli imperdibili da mercoledì 3 maggio fino a giovedì 8 giugno. Le proiezioni saranno il mercoledì al Nuovo Cinema Prealpi e il giovedì al Cinema Silvio Pellico alle ore 15.30 & 21.00.

Il primo appuntamento è LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI di Anthony Fabian. La storia di una comune governante britannica il cui sogno di possedere un abito da sera firmato Christian Dior la condurrà verso una straordinaria avventura a Parigi. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes, 1 candidatura a BAFTA, ha vinto un premio ai British Independent, 1 candidatura a CDG Awards.

Mercoledì 3 maggio al Nuovo Cinema Prealpi alle ore 15.30 & 21.00

alle ore 15.30 & 21.00 Giovedì 4 maggio al Cinema Silvio Pellico alle ore 15.30 & 21.00

