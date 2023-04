x x

SARONNO – “Ieri a Saronno abbiamo assistito a uno spettacolo per nulla edificante che ha confermato il 25 Aprile come un anniversario della liberazione assolutamente divisivo. Un gruppo organizzato di anarchici ha disturbato e impedito il regolare svolgimento della manifestazione mentre nel corteo il Pd ha sfilato con bandiere di partito confermando come la sinistra ancora una volta si appropri di questa festa alimentando la suddivisione in fazioni politiche contrapposte e ritenendo che taluni non siano legittimati a considerare propria questa ricorrenza in nome di una sorta di “peccato originale” inestinguibile. Il 25 Aprile è diventata poi occasione per svilire le istituzioni governative in carica con evocazione del pericolo di un rigurgito fascista che viene alimentato proprio con l’ideologia”.”

Inizia così la nota di Forza Italia Saronno che ieri sera presente alle celebrazioni del 25 aprile con una nutrita delegazione.

QUI LA SINTESI DELLE CELEBRAZIONI

QUI IL COMMENTO DEL PD

“La nostra Costituzione espressamente nell’articolo 48 e le leggi successive quali la Legge Scelba del ‘52 e la Legge Mancino del ‘75, sono la dimostrazione che l’Italia è antifascista ed è reato l’apologia del fascismo.

Riteniamo dunque sia provocatorio alimentare sempre un clima di indignazione e continuare a parlare di ritorno del fascismo.

Oggi più che mai sono attuali le parole del Presidente Berlusconi che ieri dal San Raffaele in cui è ricoverato ha ricordato il discorso che pronunciò a Onna dopo il terremoto nel 2009 in cui affermava che questo anniversario non ha un colore politico, non appartiene a un partito ma al popolo italiano.

Le sue parole, pronunciate per la prima volta da un uomo di centrodestra che aveva vissuto gli anni terribili della guerra e che aveva deciso di contribuire alla vita politica, risuonano oggi più che mai attuali e vive.

Forza Italia Saronno auspica anche quest’anno, come negli anni precedenti, che l’Anniversario del 25 Aprile diventi finalmente l’occasione per unire tutte le forze politiche con l’unico obiettivo di essere consapevoli dell’importanza di vivere in democrazia godendo della libertà e riconoscenti a quanti con il loro sacrificio hanno permesso 78 anni fa di sconfiggere il regime fascista.

Forza Italia Saronno ringrazia infine il Presidente Berlusconi e fa proprie le sue parole :“ L’anniversario del 25 aprile 1945 sia l’occasione per riflettere sul passato, ma anche per riflettere sul presente e sull’avvenire dell’Italia.

Viva l’Italia! Viva la Repubblica!

Viva il 25 aprile, la festa della libertà, la festa di tutti gli italiani che amano la libertà e vogliono restare liberi!”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione