CERIANO LAGHETTO – Una segnalazione sui social per raccontare la propria amarezza per la propria vettura, e quella di un conoscente, presa di mira nel parcheggio della stazione.

E’ quella che ha raccontato una pendolare che utilizza lo scalo di Ceriano Laghetto. Il copione è identico a quello di tanti colpi messi a segno anche nel comprensorio a partire dalla vicina Saronno. Finestrini mandati in frantumi abitacolo sottosopra per cercare monete o altri oggetti di valore. Grande amarezza dei proprietari costretti a sostenere i costi delle riparazioni e i conseguenti disagi per la gestione del problema.

Presentata la denuncia ai carabinieri competenti per il territorio nella speranza che gli autori o più probabilmente l’autore del furto possa essere identificato anche per scongiurare nuovi episodi.

