x x

CARONNO PERTUSELLA – Finisce già al primo turno il sogno playoff della Caronnese. I rossoblù vengono sconfitti dalla Castellanzese e vedono finire la loro stagione. Che resta comunque positiva, visto il secondo posto in campionato e una rosa composta solo ed esclusivamente da 2005.

La cronaca – Primo tempo avaro di emozioni, la Castellanzese è più volenterosa in avvio di gara ma la Caronnese non rischia granché e quando Pregadio è chiamato in causa risponde sempre presente mentre i rossoblù si appoggiano sulle iniziative di Aloardi e Garbin, con Frontini punta di riferimento. Meglio la ripresa, dopo un tiro di Serra e un errore clamoroso di Marmo solo davanti al portiere, cresce la Caronnese con due punizioni di Aloardi che creano ben più di un grattacapo a Poli. Ma la chance più nitida è al minuto 19, quando in ripartenza Garbin spara su Poli vanificando l’occasione del vantaggio. Anche Santamato si fa vedere in attacco, il tiro del nostro terzino però va alto sopra la traversa. Tante occasioni create ma nessun gol, la Caronnese potrebbe anche portare la gara ai supplementari ma a cinque dalla fine Poretti gela tutti con una girata al volo che vale il successo e il passaggio del turno alla Castellanzese. Per la Caronnese tanto rammarico.

Il tabellino

Caronnese-Castellanzese 0-1

MARCATORE: 40’ st Poretti.

CARONNESE: Pregadio, Pierri, Santamato (47’ st Ferulli), Cerreto (17’ st De Milato), Mariani, Valente, Federico (24’ st Sozzi), Ambruosi (47’ st Ferrari), Frontini, Aloardi, Garbin. A disp.: De Luca, Cozzi, Aloi, Del Grande, Luoni. All.: Munari.

CASTELLANZESE: Poli, Tamborini (20’ st Pereira), Zucchetti, Dellavedova (24’ st Laomedonte), Marchioro, Latino, Poretti (47’ st Loi), Midaglia (34’ st Defendi), Serra, Marmo, Curia. A disp.: Saravalli, Romano, Paglialonga, Moschetto, Calabrese. All.: Colombo.

Arbitro: Galantino di Pavia.

Espulso: 48’ st Curia (Cast).

02052023