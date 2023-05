x x

SARONNO – Capannone di un’azienda di traslochi usato come deposito per oltre 700 chili di droga: sequestro della Dda a Gerenzano, arresti a Caronno e Cislago.

Tentano di strappargli il monopattino davanti alla stazione: 39enne finisce all’ospedale.

“Nella giornata di giovedì 4 maggio saranno completate le manutenzioni stradali attraverso l’esecuzione di cassone termico in piazza Unità d’Italia, dove a fine aprile era stato avviato l’intervento poi interrotto per la forte pioggia”. Lo comunica l’Amministrazione civica saronnese. Si tratta dunque di posare un nuovo asfalto nei punti che appaiono più ammalorati, con avvallamenti e punti in cui il selciato non appare omogeneo.

Rubate sessanta piante di lauro appena piantumate in un terreno lato strada.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

04052023