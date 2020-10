SARONNO – Una mano di vernice sulle porte d’ingresso coperte di graffiti e tanto olio di gomito per far ritornare puliti i gradini che portano alla vetrata d’accesso a scuola. Sono stati molti i genitori e i bimbi che negli ultimi giorni andando a scuola hanno notato il maquillage realizzato all’ingresso del plesso scolastico dell’Ignoto Militi di via Antici.

Un doppio intervento che se da un lato ha restituito decoro all’istituto che ospita la scuola elementare e parte delle classi e gli uffici del liceo Legnani, dall’altro si spera possa anche essere un deterrente ai vandalismi ed episodi di degrado. Malgrado le temperature la sera ormai siano tutt’altro che estive negli ultimi giorni non sono mancate per proteste proprio le condizioni di degrado delle gradinate dell’istituto scolastico.

Da qui la decisione di un intervento straordinario che ha ripulito in profondità di gradini ed ha coperto anni di graffiti sotto le vetrate della scuola. A realizzarlo lo stesso team di operai che si occupa di coprire i graffiti che vengono realizzati sugli stabili comunali e di effettuare piccole riparazioni di arredi urbani vandalizzati.

05102020