x x

SARONNO – Non è riuscito ad entrare, il vetro ha tenuto e dopo lui ha dovuto andarsene a mani vuote. Ha dell’incredibile il maldestro tentativo di furto ai danni della farmacia comunale cittadina di via Manzoni fallito nel corso dell’ultima settimana. Cosa è successo? Nella notte tra mercoledì e giovedì qualcuno ha tentato di entrare nel punto vendita. Probabilmente era un furto improvvisato realizzato con il tentativo di cercare contanti o qualcosa di valore. Il ladro ha preso un pesante tombino ed ha provato a sfondare il vetro. Diversi colpi ma il furto è fallito miseramente. Il vetro ha retto e forse anche per paura di svegliare i residenti l’aspirante ladro non ha potuto far altro che lasciare il tombino e andarsene.

Il tentativo non è ovviamente sfuggito ai responsabili del punto vendita che hanno provveduto a mettere in sicurezza il tombino allertando le forze dell’ordine dell’accaduto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

07052023