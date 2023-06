x x

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Insieme e libertà per Gerenzano in merito all’intervento di Cristiano Borghi sul bilancio della farmacia comunale.

Prima di entrare nell’argomento inerente il Bilancio della Farmacia Comunale ci preme effettuare una doverosa precisazione politica, fondamentale per instaurare un rapporto di correttezza e di chiarezza con i gerenzanesi: le dichiarazioni del consigliere Cristiano Borghi non rappresentano la posizione del Centrodestra, ma solo del “solito” gruppo della Lega. Ribadiamo questo concetto con maggior forza proprio a proposito del bilancio della farmacia comunale, poichè in consiglio comunale, il consigliere di opposizione iscritto a Fratelli d’Italia, Mattia Falduto, ha deciso di votare “favorevole” all’approvazione del bilancio della farmacia comunale, come noi della maggioranza.

In merito alla questione sollevata facciamo invece alcune considerazioni:

L’utile di 100.000 euro raggiunto nel 2019 è stato un evento irripetibile e straordinario perché in quell’anno a Gerenzano c’era praticamente solo la farmacia comunale. Nel 2020 con la ripresa dell’attività e il superamento delle difficoltà organizzative della farmacia degli Aironi gli utili erano già scesi a 44.892 euro, per poi attestarsi a 19.356 euro nel 2021 dopo l’apertura della terza farmacia 24h. Come dichiarato anche in consiglio comunale un utile tra i 20 e i 30 mila euro riteniamo sia il target a cui dobbiamo aspirare;

Ricordiamo che la farmacia comunale è stata trasferita in via Duca degli Abruzzi alla fine dell’anno 2010 ed ha registrato utili con una media di 15.000 euro sino al 2016, quando il mutato scenario ed una riorganizzazione del personale hanno permesso di incrementare gli utili negli anni successivi;

Occorre ricordare a chi oggi grida al “disastro annunciato” che nel 2005, gestione “leghista”, la farmacia comunale ha registrato un utile di 1.590 euro, nonostante il periodo ancora favorevole per tali esercizi, così come nel 2009 ha registrato un utile di 5.908 euro. Memoria corta o disonestà intellettuale?

Ci viene da sorridere quando leggiamo che la Lega sta valutando un’azione legale per danno erariale, considerato che in 14 anni l’allora Amministrazione leghista ha speso ben oltre 250.000 euro di affitto, nonostante il Comune avesse locali di proprietà da sempre utilizzati dalla farmacia comunale.

Nella sua analisi, Cristiano Borghi, dimentica che, al di là del risultato finale, oggi la farmacia comunale ha un immobile in proprietà, recentemente ristrutturato, che costituisce un patrimonio dell’azienda stessa e non paga più alcun affitto per l’esercizio della propria attività

Insieme al nuovo Cda stiamo lavorando per aumentare gli utili e per proporre nuove iniziative. Per trasparenza e correttezza verso i gerenzanesi non mancheremo di approfondire questo argomento.

