CISLAGO – Si è dimesso il consigliere leghista ed ex Sindaco Gianluigi Cartabia dalla carica di presidente dell’Agenzia del trasposto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese.

“Nell’esclusivo interesse dell’Agenzia, sono a rassegnare le dimissioni irrevocabili, stanti i mutamenti dell’assetto generale in capo agli enti partecipanti nel mentre intervenuti, per i quali si ritiene che siano oggi venuti meno i presupposti che avevano a suo tempo portato alla presentazione della mia candidatura e alla conseguente elezione del 20 gennaio scorso, ringraziando per l’opportunità offerta, porgo distinti saluti.” ha comunicato Cartabia con una nota.

(Foto d’archivio)

