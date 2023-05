Cogliate, furti all’Italmark: accorre anche il sindaco

x x

COGLIATE – Ladruncoli in azione all’Italmark, supermercato di Cogliate, messi in fuga grazie al tempestivo intervento del sindaco Andrea Basilico, della polizia locale cogliatese e dei carabinieri, che sono rapidamente arrivati dalla tenenza di Cesano Maderno: l’episodio è dell’altro giorno, è da parte dei responsabili del negozio è giunto il pubblico ringraziamento sui social.

Al supermercato di via Enrico Fermi era arrivati dei “finti clienti” che in realtà stavano compiendo una serie di furti dagli scaffali. Ora sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per chiarire tutti i contorni di questa vicenda.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: il supermercato Italmark. Il punto vendita di Cogliate è stato preso di mira dai ladruncoli)

08052023