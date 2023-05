x x

SARONNO – Ritorno in pista da campione e sul podio per il saronnese Lorenzo Perini atleta di livello internazionale, tornato a gareggiare in questo 2023. Il più noto atleta di Osa Saronno non ha deluso le aspettative nel ritorno alle gare con la maglia della società saronnese.

Domenica, al Florence Sprint Festival dello stadio Ridolfi di Firenze, Lorenzo è arrivato secondo nei 110 metri ostacoli, la sua specialità, con il ragguardevole tempo di 13.90. “Una prestazione davvero molto importante per un esordio magnifico” il commento della società che chiosa con un “bravissimo Lorenzo e bentornato!”

(foto: Osa Saronno)

