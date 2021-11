x

SARONNO – Intenso pomeriggio al teatro civico “Giuditta Pasta” di via I maggio a Saronno, oggi, per le annuali premiazioni di fine stagione dei tesserati della Osa Atletica leggera di Saronno; a fare gli onori di casa il presidente Marco Balestrini ed i suoi collaboratori. Con Balestrini che si è detto “emozionato per i brillanti risultati di questa stagione!”

Ecco tutti i premiati per questo 2021.

Claudia Ricco, bronzo ai Campionati otaliani assoluti indoor a Ancona m. 420.

Giorgia Marcomin, oro Campionati Italiani Juniores Indoor a Ancona 8.48, argento ai campionati italiani juniores a Grosseto, presenza nazionale Europei U21 di Tallinn, presenza nazionale Mondiali U21 di Nairobi.

Filippo Cappelletti, oro ai campionati italiani juniores a Grosseto m.100 10.42 sec.; argento ai campionati italiani juniores a Grosseto m.200 21.08 c; presenza nazionale under 21 Europei a Tallinn; presenza nazionale under 21 Mondiali a Nairobi.

Edoardo Luraschi, argento ai camp. italiani juniores indoor m.200 ad Ancona 21.77; bronzo ai campionati italiani juniores m.100 a Grosseto 10.48; presenza nazionale U 21 Euripei a Tallinn.

Alessandro Di Gregorio, bronzo ai camp. italiani juniores Alto (m.2,03) Grosseto.

Alessandro Carugati, bronzo ai campionati italiani P.M. Allievi indoor Eptathlon; bronzo ai campionati italiani P.M: Allievi Outdoor Decathlon 6204 punti.

Beatrice Bulla, argento ai campionati italiani juniores indoor a Ancona m.3.50.

Vittoria Radaelli, bronzo ai campionati Italiani Juniores Indoor a Ancona m. 3.50.

Jacopo Risi, bronzo ai campionati italiani Cadetti 1200 siepi Parma 3.22.23 sec.

Luca Cinco, Giovanni Volontè,Carlo Giacometti ed Alessandro Carugati, argento ai campionati italiani di società allievi di Prove Multiple – Decathlon ad Abano Terme.

Staffette

Filippo Cappelletti, Edoardo Luraschi, Riccardo Sala, Alessandro di Gregorio, bronzo ai campionati italiani juniores di Grosseto 41.21 sec.

Filippo Cappelletti, Edoardo Luraschi, Riccardo Sala, Lorenzo Donati, argento ai campionati italiani assoluti di Rovereto 40.53 sec.

Gli ospiti – In platea ospiti prestigiosi. C’erano tra gli altri Vittoria Fontana (detentrice del record italiano 4×400) del gruppo sportivo dei carabinieri; Luminosa Bogliolo delle Fiamme Oro (campionessa italiana 100 ostacoli) ed il saronnese Lorenzo Perini cha dal prossimo anno torna ad essere un atleta Osa Saronno. Le due ragazze sono andate alle Olimpiadi di Tokyo, la Bogliolo è arrivata in semifinale.

Autorità presenti Giovanni Mauri (presidente Fidal Lombardia), gli assessori comunali Novella Ciceroni e Gabriele Musarò, il presidente della commissione sport Lorenzo Puzziferri e la sua vice Marina Ceriani; e nel corso dell’evento è stato proposto un video con il saluto di Stefano Mei, presidente della Fidal Nazionale, la federazione dell’atletica. Ed un ringraziamento è andasto allo sponsor Enrico Cantù di Generali assicurazioni.

