x x

CARONNO PERTUSELLA – Rinviata per maltempo Forlì-Saronno, in zona riflettori puntati sulla gara della Rheavendors Caronno. Ecco com’è andata: Taurus Donati Gomme Old Parma e Metalco Thunders Castelfranco riescono a pareggiare le serie contro, rispettivamente, MKF Bollate e Rheavendors Caronno. L’unica doppietta proviene dalla Bertazzoni Collecchio che supera in trasferta Macerata. Il tutto nel 7′ turno di A1.

Qui Caronno

Anche a Caronno in gara 1 il risultato va contro il pronostico. Il Metalco Thunders Castellana vince 2-1 contro le padrone di casa della Rheavendors e anche in questo caso sono determinanti alcuni (3) errori difensivi della Rhea che hanno penalizzato la lanciatrice partente, Bianca Messina Garibaldi, che aveva concesso solo 5 valide. In vantaggio al primo inning con una base ball ottenuta da Melany Sheldon e un singolo di Chiara Ambrosi, Caronno viene raggiunta al secondo con i singoli di Sara Cianfriglia e Carlotta Salis. Il punto della vittoria castellana ancora con Cianfriglia e Salis: la prima arriva in base battendo una valida interna, in seconda su rubata e in terza su sacrificio; infine segna sulla valida della seconda. Lanciatrice vincente Chiara Biasi.

Quinto shutout in sette apparizioni quest’anno per Yilian Tornes, che trascina Caronno al successo con una one-hitter da 16 strikeout. Completamente sopraffatto dalla lanciatrice cubana, l’attacco di Castelfranco non riesce a rendersi pericoloso, aggrappandosi quindi alla propria partente, Jessica Tolmie, autrice di una partita altrettanto solida. Il tabellone si sblocca solamente nel sesto inning quando, con due out, Francesca Rossini batte una delle tre valide di Caronno (doppio) spingendo a casa Ambrosi per il punto dell’1-0 finale.

Risultati

Sabato 13 maggio

Taurus Donati Gomme Old Parma – Mkf Bollate 6-0; 0-2

Rheavendors Caronno – Metalco Thunders Castelfranco 1-2; 1-0

Macerata – Bertazzoni Collecchio 3-5 (8°); 3-6 (8°)

Le seguenti partite sono state rinviate per allerta meteo:

Forlì – Inox Team Saronno

Mia Office Blue Girls Pianoro – Sestese

Classifica

Inox Team Saronno (10 vittorie – 2 sconfitta, .833); Mkf Bollate (10-4, .714); Forlì (9-3, .750); Rheavendors Caronno (9-5, .643); Mia Office Blue Girls Pianoro, (6-6, .500); Bertazzoni Collecchio (6-8, .429); Macerata, Metalco Thunders Castelfranco, Taurus Donati Gomme Old Parma (5-9, .357); Sestese (1-11, .083).

(foto: Yilian Tornes, lanciatrice della Rheavendors Caronno)

13052023