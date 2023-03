x x

BUSTO ARSIZIO – Ultima domenica di marzo e nel centro giovanile di Busto Arsizio si è disputato un match equilibrato tra Antoniana e Cogliatese nel quale i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio.

La partita si sblocca dopo 32 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, ruolo ricoperto quest’oggi da Matteo Bidorini della sezione di Gallarate, grazie alla rete di D’Ascanio che, insaccando il pallone in porta, porta in vantaggio la squadra di casa. Secondo tempo anch’esso con poche azioni pericolose in cui la difesa dei padroni di casa riesce ad arginare molto bene l’offensiva degli ospiti facendo così finire per 1-0 una partita equilibrata e non semplice.

Il goal di D’Ascanio, dunque, decide il match e regala una vittoria molto importante all’Antoniana che resta vicinissima al trio guidato dalla Nuova Abbiate che comanda la classifica del girone x della seconda categoria. La rete dell’attaccante padrone di casa risulta molto pesante, anche se in modo del tutto differente, pure alla Cogliatese alla quale manca la vittoria da ben un mese.

Aldo Falgares

SC ANTONIANA – ASD COGLIATESE 1-0

Sc ANTONIANA: Bottacin, Sangiorgi, Blliku (39′ st Deluca), Banfi, Villacis, Moneta (41′ pt Risi), Bortignon, Gianforti (19′ st Laita), Marcolini (30′ st Moro), D’Ascanio, Martinoli (14′ st Appiani). a disposizione: Menghini, Tapinetto. All: Senziani.

Asd COGLIATESE: Salvadore, Marcolongo, Rose (4′ st Basilico), Elli (1′ st Cimnaghi), Pivato, Chiari, Avella (1′ st Ferrario), Pascale (24′ st Zampieri), Beretta, Balestrini, Ventrella (13′ st Borghi). A disposizione: Ortolan, Manno, Zampieri. All: Celano.

Marcatori: 32′ pt D’Ascanio (A).