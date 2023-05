x x

CARONNO PERTUSELLA – È tornata a casa la piccola Coco, la coniglietta che due giorni fa si era allontanata dal giardino della sua casa in via Manzoni, a Caronno Pertusella.



La proprietaria l’aveva lasciata in giardino per un giretto in mezzo all’erba, ma è bastato un attimo di distrazione per far allontanare la coniglietta dalle sicure mura della sua abitazione. Dopo tante ricerche, anche da parte delle due piccole padroncine che, al ritorno da scuola, hanno scoperto dell’assenza della coniglietta, è stata finalmente ritrovata la coniglietta, al sicuro in un’abitazione di via 25 aprile.



“Coco è finalmente tornata a casa – scrive la proprietaria sui social – Grazie di cuore a tutti, soprattutto alla signora che l’ha accolta”.