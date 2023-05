x x

SOLARO – Inaugurati i gruppi di cammino sul suolo solarese: la prima camminata in giro per la città ha dato il via all’iniziativa, a cui ha preso parte anche la sindaca di Solaro, Nilde Moretti.

I gruppi di cammino sono gruppi di persone che si ritrovano regolarmente, almeno due/tre volte la settimana, per camminare insieme lungo un percorso urbano o extraurbano, guidati da volontari, non professionali, membri di associazioni o cittadini comuni: i Walking Leader, letteralmente i “capi passeggiata”.

L’attività fisica attraverso i Gruppi di Cammino è un esercizio fisico semplice, gratuito, accessibile a tutti, facilmente organizzabile, praticabile anche in contesti non particolarmente attrezzati. La natura socializzante di tale iniziativa potenzia l’aspetto motivazionale facilitando l’adesione e il mantenimento nel tempo della pratica di attività motoria.

Sul territorio di Solaro i Gruppi di Cammino sono attivi grazie alla disponibilità di Cinzia, Enza, Giovanni, Luciana, Maurizio, Roberto, Rosangelo che hanno dedicato parte del loro tempo alla formazione promossa da ATS, nei seguenti giorni e orari:

martedì e giovedì dalle 8 alle 9.30 con partenza da Polo di Comunità – piazza Cadorna 1

mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10.30 con partenza da Polo di Comunità – piazza Cadorna 1.

martedì e venerdì dalle 19 alle 20 con partenza da Extrachiosco – via Borromeo D’adda .

Per poter partecipare, compilare il modulo allegato specificando il giorno di preferenza tra quelli disponibili. Si potrà consegnare personalmente all’ufficio dei Servizi Sociali o inviandolo alla mail : [email protected] .