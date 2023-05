x x

SARONNO – Dal 31 maggio al 7 giugno ecco a voi i film in sala al cinema Silvio Pellico e al Nuovo Cinema Prealpi.

In programmazione al CINEMA SILVIO PELLICO – prosegue a grande richiesta il film numero uno in Italia!

LA SIRENETTA di Rob Marshall, l’attesissimo LIVE-ACTION firmato Disney. Pronti a tuffarvi in fondo al mar? Prevendita aperta!

Mercoledì 31 ore 17.30

Giovedì 1 giugno ore 18.00

Venerdì 2 – Sabato 3 – Domenica 4 ore 15.00 – 17.45 – 21.00

Lunedì 5 ore 21.00

Dal 7 giugno i Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo.

TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO di Steven Caple Jr.

Mercoledì 7 ore 21.00

Giovedì 8 ore 17.45

Venerdì 9 ore 21.00

Sabato 10 – Domenica 11 ore 15.00 – 17.45 – 21.00

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista ora qui.

—————-

In programmazione al NUOVO CINEMA PREALPI – dal 1 giugno la commedia

CAMPIONI regia di Bobby Farrelly. L’esilarante e commovente storia di un ex allenatore di basket di serie B che, dopo una serie di passi falsi, viene incaricato dal tribunale di gestire una squadra di giocatori con disabilità intellettive.

Giovedì 1 giugno ore 21.00

Venerdì 2 ore 17.30 – 21.00

Sabato 3 ore 21.00

Domenica 4 ore 17.30 – 21.00

Scegli lo spettacolo che preferisci e acquista i tuoi biglietti qui.

——————————–

CINEFORUM Lo spettacolo continua… ultimi due appuntamenti in sala:

TRIANGLE OF SADNESS nuovo capolavoro di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2022. Una coppia di modelli, Carl e Yaya, partecipa a una crociera di lusso insieme a un bizzarro gruppo di super ricchi e a un comandante con un debole per gli alcolici e Karl Marx. Il film è stato candidato a 3 Premi Oscar.

Mercoledì 31 maggio ore 15.30 al Nuovo Cinema Prealpi (spettacolo serale spostato al Silvio Pellico)

al (spettacolo serale spostato al Silvio Pellico) Mercoledì 31 maggio ore 21.00 al Cinema Silvio Pellico

al Giovedì 1 giugno ore 15.30 – 21.00 al Cinema Silvio Pellico

Prossimo appuntamento UNA RELAZIONE PASSEGGERA di Emmanuel Mouret una commedia sentimentale arguta e amara.

Mercoledì 7 giugno ore 15.30 – 21.00 al Nuovo Cinema Prealpi

al Giovedì 8 giugno ore 15.30 – 21.00 al Cinema Silvio Pellico

Prevendita aperta. Acquista i tuoi biglietti qui.

——————————–

