SARONNO – La stagione teatrale del teatro Giuditta Pasta di Saronno ideata dal nuovo direttore artistico Andrea Chiodi non si limiterà all’ospitalità tout court di compagnie teatrali, bensì prevederà collaborazioni più profonde che sosterranno in maniera decisa il valore imprescindibile dell’arte dal vivo come azione collettiva, politica e poetica insieme, in grado di stimolare una visione plurale e costruire una nuova relazione con il pubblico, la città e la comunità locale e internazionale.

Gli spettacoli e le attività che tessono la tela dei cartelloni sono come fili che si intrecciano e intrecciano l’arte delle artiste e degli artisti, insieme alle lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo, per fondare una nuova identità del Giuditta Pasta disegnando i contorni di uno spazio dedicato all’immaginazione, inclusione e creatività.

Ampio spazio a talenti emergenti e ai segnali della contemporaneità, in cui si rintracciano nuove pièce accrescendo il valore creativo e investendo nella continuità della pratica artistica.

Nel mese di settembre il palco del Giuditta Pasta ospiterà l’artista e regista Rubidori Manshaft il cui percorso artistico la porta a lavorare nella zona di confine tra le arti, con esperienze in ambito figurativo, cinematografico e performativo. Il frutto del percorso di residenza nella sala saronnese andrà in scena in anteprima nazionale proprio al Teatro Giuditta Pasta, per poi debuttare ufficialmente al Fit di Lugano.

La stagione di prosa classica si aprirà in ottobre con la Compagnia Umberto Orsini che metterà in scena Le Memorie di Ivan Karamazov per la regia di Luca Micheletti. Si prosegue con il ritorno di un’attrice amata dalla platea saronnese, Anna Della Rosa in Accabadora di Michela Murgia con la regia di Veronica Cruciani. Nel mese di dicembre si reciterà a soggetto con il Pirandello di Paolo Rossi. Gennaiosi aprirà con una storia che parla di libertà, civiltà e riscatto; Ambra Angiolini sarà Oliva Denaro di Viola Ardone con la regia di Giorgio Gallione: lo spettacolo vedrà la sua anteprima nazionale proprio sul palco saronnese al termine di un periodo di residenza artistica. In occasione della Giornata della Memoria Angela Demattè sarà Etty Hillesum accompagnata dal coro Hebel del liceo Legnani della Città di Saronno con la regia di Andrea Chiodi. Un’altra residenza, questa volta preparazione della tournée nazionale, abiterà il palco del Pasta: Andrée Ruth

Shammah riallestirà La Maria Brasca di Testori che andrà in scena in febbraio. Di amore e di altri incantamenti si racconterà il 15 febbraio con Innamorati per proseguire il 7 marzo con una storia di donne, di valori e di liberà con Supplici di Serena Sinigaglia. Sempre nel mese di marzo Tullio Solenghi e Elisabetta Pozzi saranno i protagonisti di Maneggi per maritare una figlia, commedia comica e brillante portata al successo da Govi. La rassegna si conclude con la nuova produzione del LAC di Lugano che vede alla regia Giovanni Ortoleva, che ha ricevuto una menzione speciale alla Biennale di Venezia 2018 nella sezione registi under 30, con La dodicesima notte (o quello che volete) di W. Shakespeare.

La stagione di prosa contemporanea è dedicata a Renato Palazzi, storico critico del Sole 24 ore scomparso lo scorso anno. La rassegna vedrà alternarsi sul palco compagnie apprezzate e sostenute dallo stesso Palazzi come Anagoor – in scena con Rivelazione – e Babilonia Teatri in Pietre Nere affiancati a compagnie ed artisti emergenti tra cui Cubo Teatro in SID – fin qui tutto bene con Alberto Boubakar Malanchini vincitore di InBox Blu 2023, Karakorum Teatro in Poco più di un fatto personale, Proxima Res ed il pluripremiato Tindaro Granata in Poetica sulle poesie di Franco Arminio e Marta Ciappina in Gli Anni coprodotto da centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, e Fondazione CRFirenze; Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa; Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale; Festival Aperto – Fondazione I Teatri; Tanzhaus nrw, Düsseldorf; Snaporazverein. L’introduzione alla rassegna sarà curata da Rodolfo Di Giammarco.

Tanti gli appuntamenti della rassegna della rassegna dedicata all’intrattenimento tout court che vede già confermate due date de I Legnanesi in settembre, il musical-evento La famiglia Addams per Halloween, il ritorno di Paolo Cevoli, per la prima volta a Saronno Giovanni Scifoni e ancora Abba Dream, Gospel e il magico violino di Saule Kilaite.

La musica classica ritorna protagonista delle domeniche pomeriggio al Pasta: ad aprire la rassegna saranno la Mamo’s Band and Claudio Borroni Jazz Quartet con un memorial dedicato ad Angelo Proserpio, punto di riferimenti della vita culturale di Saronno e recentemente scomparso. L’Orchestra Settembre Classico diretta dal M° Stefano Nigro eseguirà due concerti, uno in occasione della Festa del Trasporto ed uno in occasione della Festa della Repubblica. Tre appuntamenti saranno poi realizzati con la collaborazione dell’Associazione Amici della Lirica di Saronno: omaggio a Maria Callas, omaggio a Giuditta Pasta e omaggio a Lina Cavalieri e Gina Lollobrigida. Fiore all’occhiello della rassegna sarà il concerto dell’orchestra de I Pomeriggi Musicali domenica 7 aprile.

La rassegna teatro per le famiglie porterà in scena il meglio delle compagnie e delle produzioni di teatro ragazzi italiano e non solo: il primo appuntamento sarà nel mese di ottobre con un fine settimana nella pancia del teatro, un percorso-spettacolo destinato a piccoli gruppi, adatto ai bambini dai 3 agli 8 anni e alle loro famiglie a cura di Claudio Milani. Proseguiamo con Caro Lupo di Nadia Milani, la migliore animatrice di teatro su nero italiana, per Drogheria Rebelot. In novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza il Teatro Giuditta Pasta di Saronno ospiterà il debutto nazionale della nuova produzione dell’acclamata Compagnia Arione de Falco, vincitrice dell’Eolo Award 2022: Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e che rese tutti felici. L’antivigilia di Natale non può mancare l’attesissimo appuntamento con il musical di Fondazione Aida We wish you a Muffins Christmas. Il 7 gennaio Gardi Hutter, acclamata artista internazionale, porterà in scena la divertentissima Giovanna D’Arpo. Febbraio aspetta il pubblico delle famiglie con L’Orso Felice della compagnia Dimitri Canessa finalista Inbox Verde che si sta concludendo proprio in queste ore a Siena. Tratto dal libro per l’infanzia di Jill Tomlinson la produzione di Biboteatro Buiobù di e con Alessia Candido e Giulia Nicolosi. La rassegna si concluderà con un altro graditissimo ritorno, quello del mago delle bolle Michele Cafaggi nel suo nuovissimo spettacolo SonoSolo – Sono solo bolle di sapone-.

Dalla Stagione Teatrale 2023|24 l’artista Claudio Milani e la Compagnia Momom saranno residenti al Teatro Giuditta Pasta di Saronno® e daranno vita a numerose attività rivolte alla formazione di un gruppo permanente di dialogo attorno al teatro per le nuove generazioni, iniziative di partecipazione attiva del pubblico delle famiglie, il percorso di preparazione del nuovo spettacolo Nuvole, debutto nel 2025, percorsi di Pcto alla scoperta dei mestieri del teatro -organizzazione, recitazione, tecnica- e mirano alla costruzione di racconti che possano essere realizzati in teatro dai ragazzi delle scuole superiori e destinati ai bambini e agli adulti delle scuole dell’infanzia.

Tgp spazio Lab sarà anche per la prossima stagione uno dei cuori pulsanti del Giuditta Pasta: la proposta per il prossimo anno sarà ancora più ricca. Condurranno i Tgp Lab Giulia Provasoli, Dario Eduardo de Falco e Paolo Giorgio.

Il foyer del teatro si colorerà d’arte con Art Foyer, grazie alla collaborazione del Teatro Giuditta Pasta con Associazione Helianto e Associazione Artigianrte.

