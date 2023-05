x x

SENAGO – Da giorni sono partite le ricerche per Giulia Tramontano, ventottenne senaghese, scomparsa dalla scorsa domenica 28 maggio.

Le ricerche stanno coinvolgendo tutto il circondario, così come la città di Napoli, di cui la giovane donna è originaria. C’è tanta preoccupazione per Giulia, soprattutto considerando che è attualmente al settimo mese di gravidanza. La descrizione diventata virale sui social la ritrae come alta circa un metro e sessantotto, dai capelli chiari e lunghi, ha un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro.

Non si sa con certezza quali vestiti indossasse quando si è allontanata da casa. Chiunque la riconosca può contattare le forze dell’ordine al 112 o l’associazione Penelope Lombardia al 3807814931.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

31052023