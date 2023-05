x x

CERIANO LAGHETTO – Spaccio nei boschi della Groane? Arrestato, ri-arrestato e ri-scarcerato, “adesso è di nuovo libero” riferisce il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo.

“Mentre con la Giunta cerianese ripulivamo, come d’abitudine, il bosco dai rifiuti, ormai molto pochi e tutta roba vecchia d’un paio d’anni nascosta in punti assai interni, i nostri carabinieri, nella vicina Cesano Maderno, effettuavano un altro tipo di pulizia arrestando un pusher, già noto spacciatore di eroina nelle Groane, che già stato arrestato in passato. Ma “la risorsa” era a piede libero, spacciava ancora: l’hanno ri-arrestato. Ora è di nuovo libero! Questa è la “giustizia” italiana. Come facciamo a liberarci dagli spacciatori di droga, quando la prima ad essere “drogata” è la giustizia italiana in salsa buonista? Poveri noi!”

(foto: Dante Cattaneo impegnato nelle pulizie nel Parco delle Groane)

