SARONNO – Ancora una trasferta per il Circolo Grazia Deledda che anche quest’anno porta i suoi Sapori di Sardegna evento in programma dal primo al 4 giugno nell’area feste della vicina Solaro.

“La nostra festa esiste e resiste da cinquant’anni – spiegano gli organizzatori – ormai da qualche estate la organizziamo a Solaro perché Saronno non ha uno spazio feste come questo. Abbiamo il patrocinio della Regione Sardegna ed è una manifestazione riconosciuta a livello nazionale dal Fasi, per l’attività di promozione agroalimentare, turistica e della cultura sarda. Il grande evento di quest’anno sarà lo spettacolo degli Armonia Sarda di Francesco Fais, oltre al nostro tradizionale menù di piatti tipici”.

Da stasera giovedì primo giugno a domenica 4 al centro sportivo Scirea a Solaro l’associazione saronnese proporrà malloreddus, Culurgiones, porceddu, salamelle, formaggi e salumi tipici, costine e seadas. La cucina sarà aperta dalle 19,30 mentre dalla 20,30 spazio a musica dal vivo e intrattenimento musicale. Domenica 4 giugno dalle 12,30 pranzo tipico della tradizione sarda a base di pecora in Umido, carni alla griglia, dolci tipici. Solo su prenotazione ma anche su asporto.

Info: 029607598 o [email protected]

