ROVELLASCA – Il 10 e l’11 giugno a Rovellasca, al parco Burghé, sarà festa: due giorni di appuntamenti per tutta la famiglia, in favore di Croce Azzurra Odv.

Street food, musica, mercatini, animazione per bambini, il torneo di Bubble Football, il finale della gara di soccorso “III Trofeo Polverini” e la finale di Champions League su maxischermo: trovate il programma completo su www.croceazzurra.net/weekendazzurro .

Nel torneo di Bubble Football solidale, 12 squadre si sfideranno in campo: iscrivetevi su www.croceazzurra.net/bubblefootball .

Croce Azzurra odv, storica associazione rovellaschese che si occupa da oltre 40 anni di soccorso e solidarietà, ha costruito questo evento intorno alla terza edizione del “Trofeo Polverini”, gara di soccorso in memoria dell’ex volontario Massimo Polverini, istruttore dell’Associazione scomparso 5 anni fa. Quest’anno, per la prima volta, sarà possibile per la popolazione assistere alla finale della gara in una simulazione di soccorso appassionante e formativa domenica 11 giugno alle 17.30.

(foto archivio)

