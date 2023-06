x x

CERIANO LAGHETTO – Nei giorni scorsi si è tenuto infine, come ogni anno, il progetto di educazione stradale dedicato alle classi prime e quinte della scuola primaria tenuto dagli agenti della polizia locale in collaborazione con l’associazione Bc Groane. Obiettivo degli incontri è stato quello di far conoscere ai più piccoli il corretto comportamento da tenere come pedoni mentre per i più grandi è stata un’occasione per apprendere il funzionamento delle varie parti della bicicletta e il comportamento da tenere come ciclisti.

Tra i progetti curati dall’Amministrazione comunale rientra anche il percorso del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, che anche quest’anno ha avuto per protagonisti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Da non dimenticare poi le attività promosse nel corso dell’anno scolastico dal Centro psico-pedagogico gestito da Bracco Imaging in convenzione con il Comune. “Si avvia a conclusione un altro anno scolastico in cui la collaborazione tra Amministrazione comunale e Istituto comprensivo ha portato ottimi risultati per i nostri ragazzi – sottolinea l’assessore all’Istruzione, Dante Cattaneo – Grazie anche al coinvolgimento delle associazioni del territorio, riusciamo a realizzare attività coinvolgenti che ampliano l’offerta formativa delle nostre scuole e consentono agli studenti di avvicinarsi alle realtà locali”.

