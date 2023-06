x x

VERONA – Dopo la sconfitta del Verona di ieri sera contro il Milan per 3-1 e la vittoria della Roma per 2-1 sullo Spezia, si rimanda alle ore 20.45 di domenica 11 giugno l’ultima occasione per raggiungere la salvezza per i ragazzi scaligeri guidati dal saronnese Marco Zaffaroni che nel post partita carica i suoi giocatori “nonostante il rammarico per la sconfitta”.

L’Hellas sarà costretto allo spareggio con lo Spezia vista la sconfitta di ieri con il Milan, partita nella quale gli scaligeri alzano il proprio baricentro e il ritmo a partire dal 10′ del secondo tempo, minuto in cui i ragazzi di Zaffaroni spaventano con Veloso per la prima volta la porta presieduta dal milanista Maignan che poco dopo sarà protagonista di un forte contrasto con il veronese Ngonge a seguito di una pericolosa uscita dalla propria area di rigore che ha scatenato alcune polemiche sulla decisione arbitrale di lasciare correre.

Nello stesso minuto in cui lo Spezia si mangia clamorosamente il goal del vantaggio con Zurkowski sulla Roma, a Milano il Verona trova il goal del momentaneo pareggio con Faraoni che però verrà sopraffatto successivamente dalla doppietta di Leao che regala la vittoria al Milan. La sconfitta però non decide la retrocessione dal momento in cui lo Spezia, diretta concorrente dell’Hellas per la salvezza, viene beffata dalla Roma al 90 minuto con la rete arrivata dalla realizzazione dal dischetto di Paulo Dybala.

Dunque, il campionato di fatto si “allunga” così di una settimana a domenica 11 giugno, giorno in cui le due squadre si scontreranno in una gara secca di 90 minuti che decreterà la squadra che sarà costretta alla retrocessione in serie B e le sorti del saronnese ed ex allenatore della Caronnese Zaffaroni. Lo spareggio non prevede supplementari, dunque, in caso di parità dopo il termine dei 90 minuti regolamentari, si deciderà ai rigori.

