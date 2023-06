x x

SARONNO – Appena entrati nella sala allestita per la serata di incontro tra l’Amministrazione e i cittadini sono stati al centro dei commenti. Il riferimento va ai banchi a rotelle che quasi hanno rubato la scena alla possibilità di vedere per la prima volta gli spazi dell’X2 l‘edificio tra via Amendola e via Palladio che ieri sera l’Amministrazione comunale ha scelto come fulcro dell’incontro Partecipiamo.

QUI LA DIRETTA DELLA SERATA

All’esterno tutti i partecipanti hanno guardato la futura piazza ma una volta all’interno ad attirare l’attenzione di tutti sono stati i banchi a rotelle azzurri in parte ammassati in un angolo in parte allestiti per la serata. Una curiosità dettata un po’ per la grande visibilità aveta durante il periodo covid un po’ per la possibilità dei presenti di disporsi a piacimento. Insomma i commenti sono stati tanti.

Non a caso anche il sindaco Airoldi dando il benvenuto ai cittadini ha dedicato qualche parola, anzi proprio le prime, proprio ai celebri banchi a rotelle: “Siete accomodati sui banchi a rotelle di venerata memoria piuttosto che buttarli in discarica li abbiamo tenuti per usarli in casi come questi. Visto che le scuole non ne erano particolarmente entusiaste. Hanno chiesto a noi dell’amministrazione di depositarli da qualche parte e noi li abbiamo tenuti qui e pensato di usarli per questo genere di eventi”