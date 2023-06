x x

di EZIO MOTTERLE

Dall’altra parte del mondo per promuovere il “made in Varese”. Gli operatori economici del territorio non hanno esitato a spingersi verso il cuore dell’Australia per consolidare quella propensione all’export (che nel 2022 ha toccato a livello provinciale la cifra record di 12 miliardi e 300 milioni di euro) caratteristica ormai strutturale della produzione locale. La spedizione al “Sydney forum” è stata un’opportunità anzitutto per promuovere il settore manifatturiero varesino in Oceania all’insegna dello slogan “Varese territorio d’Australia”, ispirato alle relazioni reciproche già avviate, a cominciare dalla presenza sul lago, a Gavirate, dell’European training center che da anni ospita gli atleti australiani in preparazione agli eventi internazionali programmati in campo europeo. La presenza imprenditoriale varesina a Sydney, con la volontà di incrementare ulteriormente le opportunità future di business, ha avuto il sostegno della Camera di Commercio che ha proposto realtà rilevanti quali il “Lombardia aerospace cluster”, presenti le maggiori associazioni d’impresa e alcune aziende dei settori al centro dell’edizione 2023 del forum. Fondamentale la partecipazione compatta del sistema economico varesino in un mercato di estremo interesse che attualmente rappresenta una quota molto marginale ma che vanta ottime prospettive di crescita. L’Australia sarà infatti protagonista nei prossimi anni – è stato ricordato – di grandi progetti che necessitano di tecnologie sviluppate proprio da imprese varesine, in primis sui fronti aerospaziale, ingegneristico ed energy, temi di cui s’è discusso nella città australiana con una serie di convegni cui hanno preso parte anche alcuni player di rilievo in diversi ambiti di priorità strategica per l’economia australiana: settori quali alimentare, spazio, difesa, energie rinnovabili e riciclo, automazione industriale, trasporto, sanità, tecnologia delle risorse minerarie. L’iniziativa oltre agli incontri business to business ha offerto anche l’opportunità di un momento espositivo che ha consentito alle aziende del Varesotto di incontrare acquirenti e distributori locali, oltre a giornalisti e operatori di settore. Proponendo in definitiva un made in Varese destinato a suscitare interesse nei cinque continenti, Davvero senza più confini.