Vigili del fuoco mettono in sicurezza i giardini di via Quarnaro, eliminando pianta caduta

Vigili del fuoco mettono in sicurezza i giardini di via Quarnaro, eliminando...

SARONNO – Un intervento provvidenziale che permette ai bimbi di giocare in tutta sicurezza nel parchetto condominiale. Così i residenti delle case Aler di via Quarnaro hanno commentato l’intervento domenicale dei vigili del fuoco del distaccamento di Saronno.

Negli ultimi giorni, dopo il maltempo che ha imperversato tra giovedì e venerdì nel Saronnesi con consistenti danni tra guasti elettrici e piante cadute, una pianta era caduta su una siepe anche in via Quarnaro. Il problema è che lambiva il giardino condominiale e così alcuni saronnesi hanno chiesto l’intervento d’urgenza dei vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Saronno hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Hanno tagliato i rami e quindi il tronco ordinando tutti i materiali in attesa del recupero e della rimozione che sarà svolto da parte di Aler.

Oggi, inoltre, dovrebbero realizzarsi anche i primi interventi in via Carlo Porta ad opera dell’Amministrazione comunale per la rimozione del maxi tronco caduto nel parco proprio nel corso del temporale della notte tra mercoledì e giovedì.