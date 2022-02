x x

SARONNO – Vigili del fuoco al lavoro e polizia locale mobilitati per gestire la circolazione in via Varese dove stamattina poco dopo le 9,30 è caduto, verosimilmente a causa del forte vento che imperversa nel comprensorio da ieri sera, unramo mentre un lampione dell’illuminazione pubblica è rimasto pericolante.

Al centro dell’incidente il ramo caduto tra via Varese e via Volonterio in uno dei punti più trafficati della città dove risulta pericolante anche uno dei nuovi pali dell’illuminazione led. Non a caso nella zona si sono subito create code e rallentamenti.

Sul posto quindi è stato realizzato un doppio intervento: quello della polizia locale per cercare di deviare il traffico a monte e a valle e quello dei vigili del fuoco per i rami e risolvere i problemi provocatidal palo instabile. Ovviamente circolazione in tilt anche nelle arterie limitrofe da via Volonterio a viale Lazzaroni.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore Gabriele)

