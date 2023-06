x x

CARONNO PERTUSELLA – Due rassegne a colorare l’estate delle famiglie caronnesi. Questa l’iniziativa dell’assessorato alla cultura del comune di Caronno Pertusella, che invita giovani e famiglie a godersi l’atmosfera estiva tra concerti e spettacoli.

L’ appuntamento più vicino è fissato per mercoledì 14 giugno in via Adua: un concerto jazz del Sophia Tomelleri Trio, un’iniziativa che fa parte della rassegna iniziata con la consegna delle civiche benemerenze. Successivamente, nella serata del 21 giugno in piazza Vittorio Veneto sarà il turno dell’Alfredo Ferrario Trio.

Si chiama, invece, “Lievito madre”, la rassegna teatrale che prevede un fitto calendario di spettacoli, che si terranno sempre alle 18 in parco Salvo D’acquisto. Il 15 giugno si esibirà la compagnia La Fabiola, che con le sue marionette a filo, porterà in scena “Attenti a quei due”. Il 22 giugno sarà il turno dell’emozionante spettacolo “Mettici il cuore”, di Pamela Mastrorsa. Il 29 giugno si terrà lo spettacolo dei clown della compagnia dei 14 Elementi, dal titolo “A ruota libera”.

In caso di pioggia, gli spettacoli, tutti ad ingresso libero, si terranno nella tensostruttura al parco della Resistenza di via Avogadro.