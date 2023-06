x x

SARONNO – E’ stato l’assessore all’Ambiente Franco Casali, durante l’ultimo incontro al quartiere Matteotti a spiegare l’ultima tranche di abbattimenti di piante in corso in città.

L’esponente della giunta del sindaco Augusto Airoldi l’ha fatto rispondendo alle richieste dei residenti di un maggior investimento e impegno sulla manutenzione del verde a partire da una serie di interventi per le potature.

“Abbiamo 90 mila piante in città e stiamo lavorando per gestire queste e le aree verdi al meglio – ha esordito chiarendo le priorità – la prima cosa che abbiamo fatto è eliminare piante morte e poi effettuare le potature. Questa strategia è in corso anche al Matteotti tanto che il nostro agronomo è in giro al Matteotti. Abbiamo dato come primo mandato alle aziende di lavorare sulla messa in sicurezza”.

Proprio in questa linea si iscrive il progetto in corso alla Cassina Ferrara e precisamente al parco di via Buraschi: “In questi giorni al parco di via Buraschi abbiamo trovato pioppi cipressini che, messi 30/40 anni fa, sono ormai completamente morti o hanno la maggior parte dei rami ormai morti. Abbiamo quindi deciso di abbatterli intervento che sarà realizzato questa settimana”.

