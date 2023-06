x x

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo Insieme e Libertà per Gerenzano in merito alla segnalazione del centrodestra sul crollo negli spogliatoi.

In questi anni abbiamo investito parecchi soldi sugli impianti sportivi. Il problema è che si partiva da zero e che abbiamo dovuto gestire numerose emergenze ereditate dal passato.

Ci siamo mossi per priorità, tenendo sempre presente che il primo obiettivo era ed è sempre stato quello di garantire l’apertura delle strutture e la continuità del servizio.

Per questo siamo intervenuti prima sull’impianto termico del centro sportivo che era totalmente fuori norma, poi sull’illuminazione della tribuna che era completamente buia e pericolosa e sul rifacimento del campo sintetico a nove perché il vecchio campo in sabbia era ormai totalmente inagibile.

L’ultimo intervento ha riguardato il rifacimento della tensostruttura che si è strappata per l’usura, essendo stata realizzata negli anni ottanta e mai manutenuta.

Qui abbiamo rifatto anche l’impianto elettrico e sostituito la caldaia, provvedendo ad interrare tutti i cavi volanti e risolto l’anomalia che prevedeva l’accensione dell’illuminazione per far partire il riscaldamento, giusto per sottolineare quale era il livello e la qualità delle manutenzioni da parte di chi ora ci critica.

Se abbiamo dovuto risolvere tutte queste criticità ereditate dal passato è logico giungere alla conclusione che prima di noi di manutenzioni ne venissero fatte ben poche. La critica su ciò è veramente priva di fondamento, pretestuosa e faziosa.

Anche sugli spogliatoi di via Primo Maggio siamo intervenuti nel 2019 con la rasatura e tinteggiatura dei muri e del soffitto, peraltro con un sistema fibrorinforzato, sostituzione delle docce e dei termoconvettori, ma all’epoca e fino ad oggi non era mai mai stata rilevata nessuna infiltrazione d’acqua dal soffitto che questa volta, vista l’abbondante pioggia degli ultimi mesi, ha provocato lo scrostamento dell’intonaco.

Nel 2021 siamo stati costretti, dopo solo 15 anni, a dover rifare tutta la copertura della scuola Papa Giovanni che è li vicino.

Avevamo già deciso di utilizzare il ribasso dell’appalto per intervenire sulla copertura degli spogliatoi ma non ci siamo riusciti, perché degli imprevisti in corso d’opera ci hanno obbligato a destinare tutto l’importo sul tetto della scuola.

Ad ogni modo l’ufficio si è già mosso e prima dell’inizio dei campionati rifaremo tutta la copertura degli spogliatoi, utilizzando parte di risorse che avevamo destinato all’asfaltatura di strade, e li riapriremo.

Ribadiamo a sottolineiamo nuovamente che a Gerenzano abbiamo delle ottime strutture sportive e frequentemente chi viene da fuori paese si complimenta per la qualità degli impianti e la professionalità della gestione.

L’unico rammarico è che siamo in un periodo di ristrettezza economica per le casse comunali, altrimenti avremmo voluto fare di più: tutti lo sanno, anche le opposizioni, ma è meglio polemizzare per qualche consenso in più… dimenticandosi volutamente il passato!