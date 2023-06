x x

SARONNO – “Con l’approvazione, da parte della Giunta comunale, dell’esenzione dal pagamento del canone unico concessa ai commercianti che prenderanno parte alla Notte Bianca saronnese del prossimo primo luglio, aumenta ancora di più il sostegno economico che l’Amministrazione Augusto Airoldi ha riservato a questa manifestazione, pensata per l’intrattenimento dei cittadini, l’incentivo al commercio locale ma in piena sicurezza”.

Inizia così la nota del Comune in merito alla Notte bianca.

“La cifra che l’Amministrazione ha stanziato per la Notte Bianca è di 39.000 euro, che verranno in parte coperti dai proventi dell’imposta di soggiorno, applicata proprio dal prossimo primo luglio 2023. Con l’ultima delibera, l’Amministrazione ha approvato l’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria relativamente alle attività di intrattenimento previste dal programma condiviso dal Distretto Unico del Commercio e dall’Amministrazione comunale, per le bancarelle di hobbisti e per tutte le postazioni che i singoli commercianti allestiranno nei pressi delle proprie attività commerciali.

“Lo scopo del provvedimento – spiega l’assessore al Bilancio e al Commercio, Domenico D’Amato, è quello di garantire una ulteriore forma di sostegno per chi, tra i commercianti, aderirà alla Notte Bianca, stimolando così la partecipazione attiva di tanti esercizi commerciali per creare una proposta di intrattenimento e spettacolo più ricca e coordinata”.

