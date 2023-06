x x

SARONNO – Aldo Falciglia si è spento il 21 giugno 2019 ma il suo ricordo, il suo impegno per la città e il mondo parà restano indelebilmente scolpiti nella memoria dei saronnesi e della comunità tanto che anche quest’anno è stato organizzato un momento di ricordo e preghiera.

Domani ricorre l’anniversario della morte di Aldo Falciglia 59enne commercialista saronnese notissimo per il suo impegno con l’associazione paracadutisti di cui era cuore e anima.

La sua scomparsa è avvenuto nel 2019 lasciando un improvviso vuoto nell’associazione e nella comunità saronnese dove era in prima linea su diversi fronti come l’organizzazione della Befana dei paracadutisti e il 2 giugno. Sempre pronto ad intervenire aveva anche ripulito la cancellata dello stadio comunale e il monumento di via Biffi con l’aiuto dei parà della Folgore.

Domani 21 giugno, giorno della sua dipartita, familiari, amici e parà si ritroveranno al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per una messa di suffragio alle 18.

(foto di Edio Bison)

