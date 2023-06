x x

VERCELLI – Il Bc Saronno in serie C compie l’impresa ed espugna il campo “Bob Clemente” di Vercelli, capolista imbattuta del girone.

Alla seconda gara del girone di ritorno, gli amaretti mettono in campo forse la loro migliore prestazione della stagione finora, contro un avversario che non aveva perso ancora una partita e che all’apparenza sembrava imbattibile, a cui però Capitan Cavaliere e compagni hanno tenuto testa con una gran prova di mentalità e di carattere. Seppur qualche errore difensivo e un numero non altissimo di valide, la compagine saronnese ha tenuto l’attitudine giusta fino all’ultimo inning decisivo, dove ha segnato i 3 punti del vantaggio portando il risultato sul 4 a 7, blindato poi dal partente Villa, autore di una grandissima prestazione sul monte per tutte le 9 riprese.

Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Saronno, che ancora una volta hanno dimostrato di quanto un gruppo unito e affiatato possa fare la differenza. Ai saronnesi ora non resta che proseguire con il momento positivo pensando al prossimo incontro, quando Saronno affronterà in casa i Buffaloes di Bovisio Masciago, che all’andata avevano avuto la meglio vincendo per 6 a 1.

(foto di gruppo per Saronno a Vercelli)

