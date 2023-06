Pappagallo smarrito a Mozzate, lo si cerca anche nel Saronnese (ricompensa)

x x

MOZZATE – Si cerca un pappagallo cenerino coda rossa che risponde al nome di Pachito. scappato l’altro ieri, 19 giugno, a Mozzate, in direzione Limido Comasco, da via Antonio Guffanti. Ha un anello di riconoscimento. A lanciare un appello per il suo ritrovamento è la sezione Enpa, Ente protezione animali, dalla sede di Saronno.

E’ prevista una ricompensa in caso di ritrovamento. “In caso di avvistamento o ritrovamento contattare il numero telefonico 3483738925” fanno sapere dall’Enpa. Difficile dire se l’esemplare sia ancora in territorio mozzatese – magari non lontano da “casa” – oppure sia volato nelle vicinanze, magari nel Saronnese.

(foto: una immagine del pappagallo che si è smarrito a Mozzate nel vicino comasco)

