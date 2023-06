x x

SARONNO – L’ultimo incontro del Festival della Ceramica porta a Saronno un ospite molto apprezzato: don Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità dal 2002 al febbraio di quest’anno.

Il sacerdote porterà all’incontro una introduzione all’incontro dal titolo “La forza della fragilità”, avviando un dibattito che verrà poi coordinato da Teodoro Maranesi, primario del reparto psichiatria dell’ospedale di Saronno. Ad intervenire nel dibattito saranno Vita Casavola, Ornella Kauffmann e Nicoletta Bortolotti.

L’incontro si terrà martedì 27 giugno alle 17 in villa Gianetti, in via Roma 20. L’ingresso all’evento è libero.

