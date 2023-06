x x

TRADATE – Il contrasto allo spaccio non si ferma e tiene l’attenzione altissima su tutte le zone più a rischio, in particolare nei pressi delle stazioni ferroviarie, dove spesso si concentrano anche alcuni giovani dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata di martedì 27 giugno i carabinieri della compagnia di Saronno, coadiuvati da personale dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, nell’ambito di servizio volto alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti, perlustrando l’area boschiva del Parco Pineta di Tradate (VA), nel transitare nei pressi della stazione ferroviaria di Tradate, notavano un giovane 19enne di origini marocchine, in atteggiamento sospetto, aggirarsi nelle vie limitrofe alla predetta infrastruttura.

Gli uomini dell’Arma hanno quindi deciso di operare un controllo di iniziativa nei confronti del giovane, trovandolo in possesso di circa 30 grammi di sostanza stupefacente tipo “hashish” nonché di un bilancino di precisione, un telefono cellulare e la somma contante di circa 300 euro. E’ stata eseguita anche una perquisizione nel domicilio del 19enne, rinvenendo ulteriori 180 grammi circa della medesima sostanza stupefacente ed ulteriori 400 euro in contanti. Il giovane è stato immediatamente arrestato e, al termine delle formalità di rito, messo a disposizione della competente autorità giudiziaria per il seguente giudizio direttissimo.

L’arresto è un ulteriore risultato dell’intensa supervisione che i militari della Compagnia di Saronno, nell’ambito delle iniziative intraprese dal Comando Provinciale di Varese, stanno eseguendo nella zona, monitorando i diversi canali di traffico degli stupefacenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione